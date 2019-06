Dall'Albania: "Il fratello di Edi Rama interessato alla Salernitana"

La notizia che ha preso la scena negli ultimi giorni dal punto di vista economico-politico è l'offerta riservata presentata da Claudio Lotito per il 40% di Alitalia. Il presidente della Lazio è convinto di poter ottenere ottimi risultati anche nella compagnia aerea di bandiera, sfruttando le capacità imprenditoriali mostrate nel calcio tra Roma e Salerno. Proprio per quanto riguarda il club granata, il sito albanese lapsi.al riporta un'ipotesi alquanto originale. Si parla infatti dell'interesse per la Salernitana da parte di una cordata guidata da Olsi Rama, fratello del Premier albanese Edi e attuale ds del Partizani Tirana, e dal presidente del club e noto imprenditore Gazmend Demi. L'intenzione sarebbe quella di offrire 16 milioni a Lotito, che però, come ribadito nei mesi scorsi, non ha mai messo in vendita la società.

CALCIOMERCATO LAZIO, DERBY PER GAICH

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ALTERNATIVE A WESLEY

TORNA ALLA HOME PAGE