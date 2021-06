Dalla finale del '92 a Italia - Austria: Mancini, Vialli e un abbraccio che fa dimenticare il passato

L'Italia vince anche contro l'Austria e strappa il pass per i quarti di finale. Gli azzurri soffrono e vanno in difficoltà di fronte a una nazionale che si difende con ordine e attacca con convinzione. Ma non mollano. Arriva così il gol di Chiesa, a cui fa seguito quello di Pessina, entrambi ai tempi supplementari. E per reti così importanti, che fanno in modo che per il gruppo possa proseguire il sogno, sono giunte esultanze emozionanti. È il caso dell'entusiasmo della gente riunita a Piazza del Popolo, ma anche dei giocatori in campo. O dell'abbraccio tra Vialli e Mancini. In occasione delle marcature, i due ex calciatori hanno compiuto un gesto che, immortalato dalle telecamere, ha emozionato i tifosi.

DIMENTICARE IL PASSATO - In quello stesso stadio, quello di Wembley, la loro Sampdoria perse ai supplementari la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Ieri sera, invece, la storia è cambiata. E proprio nell'extra-time l'Italia ha conquistato la qualificazione al prossimo step del torneo. Mancini e Vialli si sono ripresi qualcosa nell'impianto sportivo londinese? "No, è ancora lunga. Ne mancano ancora tre per riprenderla", il commento del ct che non lascia nulla al caso. Si va in campo per vincere, sempre. E se il trionfo contro l'Austria non vale la delusione di ventinove anni fa, perlomeno consente di guardare alle prossime settimane con fiducia e ottimismo, ma soprattutto con fame e voglia di vincere. E a quel punto sì che cambierebbe la storia. Ma il punto di partenza sarebbe lo stesso, un abbraccio.

