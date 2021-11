Dalla Germania, Bayern Monaco: stipendi decurtati al calciatori non vaccinati

La questione relativa ai no Vax insedia anche il mondo del calcio. Il Bayern Monaco ha infatti deciso di tagliare gli stipendi ai calciatori non vaccinati contro il coronavirus posti in isolamento per essere venuti a contatto con un positivo. A riportare la notizia è il settimanale Bild am Sonntag riportando il caso di Joshua Kimmich in isolamento per la seconda volta dopo il contatto con il compagno di squadra positivo Niklas Suele. Oltre a Kimmich anche Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance hanno deciso di non vaccinarsi. Per ora nessun commento da parte del club.