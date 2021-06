Dalla Turchia: non solo Muriqi, al Fenerbahce piace anche Dzeko

È partita la caccia al centravanti per il Fenerbahce. Come riporta il quotidiano Fanatik, il club turco guarda in Serie A, in particolare nella Capitale. Non c'è solo Muriqi come possibile soluzione. Piace molto anche Edin Dzeko. L’attaccante della Roma sarebbe disposto al trasferimento dopo tantissimi anni in giallorosso. C'è comunque uno scoglio importante da superare, quello dell'ingaggio. Il bosniaco avrebbe chiesto circa due anni da 5 milioni netti a stagione che per il Fenerbahce sarebbe una spesa troppo importante.