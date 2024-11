Danimarca, Isaksen: "Voglio fare ancora la differenza. Il nuovo ct..."

L'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato dal ritiro della Danimarca soffermandosi sul nuovo corso in panchina del ct Brian Riemer, arrivato il 24 ottobre scorso. Queste le sue parole su di lui e sulla Nazionale: "La mia prima impressione di Brian Riemer è ottima. Ha una passione pazzesca e ci guida con grande entusiasmo. Sembra avere molto da offrire e ha una grande conoscenza del calcio. Molte miei compagni lo conoscono e dicono solo cose positive su di lui. Vuole uno stile di gioco aggressivo, che ci muoviamo in avanti su tutto il campo e che coinvolgiamo il pubblico con un calcio offensivo. È lo stile di gioco che piace anche a me, quindi è perfetto. Indipendentemente da chi è il nostro allenatore, comunque, dobbiamo fare risultato. Io sono davvero felice di aver contribuito a fare la differenza il mese scorso contro la Svizzera. Non temo che il cambio di ct possa cancellare questa mia impressione".

“Il ritiro della Nazionale è come una famiglia, anche se all'inizio ero un po' dubbioso. Non ci si annoia mai. Io sono carico e voglio provare di nuovo le sensazioni che ho provato durante l'ultima sosta. È stato fantastico. Ora ci sono due partite molto importanti e dobbiamo solo continuare così come stiamo facendo. Questa è l'unica cosa a cui penso adesso”.