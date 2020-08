David Silva, Di Marzio: “Era pronto a firmare per la Lazio. Poi i motivi famigliari…”

Sfumato David Silva, Lazio beffata. Ma cosa sarebbe successo? Ha provato a ricostruire la situazione Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “All’inizio della settimana scorsa si parlava di 3-4 giorni per la firma, visto che i contratti erano stati già spediti all’entourage del giocatore. Quando però si inizia a prendere qualche giorno di tempo vuol dire che qualcosa c’è sotto e alla fine infatti David Silva ha scelto di tornare in Spagna. La Lazio lo ha scoperto direttamente dal comunicato ufficiale della Real Sociedad che sarebbe tornato in Spagna. Durante la partita dell’Inter l’entourage del giocatore ha comunicato alla Lazio che non avrebbe firmato con i biancocelesti. Alla base di questa scelta ci sarebbero motivi familiari”.

David Silva, Lazio tradita e furiosa. Ora Tare aspetta spiegazioni

Lazio, la difesa è l'arma in più: per la Champions conferme e nuovi innesti

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE