David Silva, Guardiola: "Merita più di ogni altro di vincere la Champions"

The last dance. L'ultimo ballo con il Manchester City, un gran ballo, con la musica della Champions League in sottofondo. David Silva vola a Lisbona per giocarsi le final eight, sognando di concludere la sua avventura con i Citizens alzando il trofeo più importante, l'unico che gli manca dopo un decennio straordinario. Se lo merita il Mago spagnolo, ne è convinto Pep Guardiola: "Vincere la Champions? Non è qualcosa che riguarda me. Penso che David Silva lo meriti più di ogni altro, così come Aguero. Otamendi, contro il Real, ha sempre incitato i compagni negli spogliatoi e poi ha giocato al massimo gli ultimi dieci minuti. Siamo un grande gruppo, proveremo a vincerla", riporta il Mail Sport. Sarebbe, per David Silva, il miglior modo per dire addio al City e tuffarsi poi nella sua nuova avventura biancoceleste...

