Lazio, il ritiro di Auronzo verso le porte chiuse: i dettagli

LAZIO, RITIRO SENZA TIFOSI - Per la Lazio sono scattate le meritate vacanze che però saranno più brevi del solito. Pochi giorni, circa una ventina, di relax prima di ritornare a lavorare sul campo in vista della prossima stagione, quella della Champions League. Il 20 agosto la squadra si ritroverà a Formello per iniziare la preparazione estiva, poi il 23 si sposterà ad Auronzo di Cadore. Ma senza tifosi: come riporta il Messaggero, non sarà consentita la loro presenza per le norme anti Coronavirus durante gli allenamenti e le attività per evitare contatti e contagi. Così come gli stadi resteranno chiusi almeno fino al 7 settembre, data di scadenza dell'attuale Dpcm, che recita che gli allenamenti "degli atleti professionisti e non degli sport individuali e di squadra sono consentiti all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli vigenti", anche nei luoghi dei ritiri estivi delle squadre di Serie A non verrà fatta eccezione. Si potrà arrivare sotto le Tre Cime, ma solo per godersi l'aria fresca e i paesaggi meravigliosi, non per seguire la Lazio.

Lazio, ritiro al via il 23 agosto. Il sindaco di Auronzo Becher: "Molto soddisfatti"

Quanta Lazio a Ibiza: Luis Alberto in posa con i sudamericani - FOTO

Torna alla home page