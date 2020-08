Lazio ad Auronzo senza tifosi, Lacchè risponde: "Totalmente infondato"

LAZIO AD AURONZO - "Buongiorno sono Gianni Lacchè e sono da diversi anni l’organizzatore del ritiro della Lazio ad Auronzo. Volevo fare le opportune specifiche e chiarificazioni in merito al ritiro di Auronzo di Cadore da parte della Società Sportiva Lazio. Durante il ritiro della Lazio SI POTRÀ ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE PARTITE CON UNA CAPIENZA LIMITATA E OSSERVANDO SCRUPOLOSAMENTE LE NORMATIVE COVID. IL TUTTO SI FARÀ PRENOTANDOSI. A GIORNI COMUNICHEREMO IL TUTTO. GRAZIE QUINDI LE NOTIZIE DEL MESSAGGERO SONO TOTALMENTE INFONDATE". Così Lacchè, titolare della Media Events, risponde all'articolo de Il Messaggero in cui si legge che i ritiri delle squadre di Serie A saranno a porte chiuse, senza tifosi.

