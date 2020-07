Lazio, ritiro al via il 23 agosto. Il sindaco di Auronzo Becher: "Molto soddisfatti"

C’è stato a causa del lockdown il pericolo che la Lazio potesse per quest’anno non recarsi sotto le Tre Cime di Lavaredo per il consueto ritiro estivo. Invece alla fine è arrivato l’accordo e la conferma che dal 23 agosto la squadra di Inzaghi tornerà per il tredicesimo anno consecutivo ad Auronzo di Cadore.”Siamo molto soddisfatti di questo rinnovato impegno della Lazio nel venire a preparasi nella nostra località, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto”, queste le parole del sindaco Tatiana Pais Becher riportate dall'Agenzia Ufficiale biancoceleste.

Lazio, caccia al secondo posto: le differenze in base al piazzamento

Diritti TV, giovedì nuova assemblea della A: si decide sui fondi

TORNA ALLA HOMEPAGE