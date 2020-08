David Silva, il ringraziamento di De Bruyne: “È stato un onore, ti auguro il meglio”

Termina dopo 10 lunghi anni l’avventura di David Silva al Manchester City. Un decennio di trofei, vittorie, soddisfazioni e grandi giocate. Stanno arrivando i saluti di amici e compagni che hanno militato insieme al fantasista spagnolo in Inghilterra. In particolare, Kevin De Bruyne, capitano della squadra, ha tenuto a ringraziare il suo compagno per i bei momenti vissuti insieme. Questo il messaggio del centrocampista belga: “Triste vedere quest'uomo lasciare il club dopo 10 anni incredibili. È stato un onore giocare con te e ti auguro tutto il meglio per il futuro amico mio”.

Sad to see this man leave the club after an incredible 10 years. It was an honour to play with and wish you all the best in the future my friend ⁦@21LVA⁩ pic.twitter.com/DijzzZlhFW