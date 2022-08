Dazn, arrivano le scuse e indennizzi per gli utenti: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

I problemi di Dazn riscontrati dagli utenti nella visione della prima giornata di campionato tramite la piattaforma streaming, sono argomento caldissimo del giorno. In seguito alle sollecitazioni e segnalazioni da parte dell’Agcom, della Lega Serie A e del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, ecco che arrivano anche le scuse dell’emittente con un comunicato con l’aggiunta di una promessa per i clienti. Di seguito quanto si legge nella nota: “Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione. Forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario. In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo”

