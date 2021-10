Dazn, Il Fatto Quotidiano: "Ascolti gonfiati e 8 milioni di spettatori fantasma"

Sembrano non finire mai i problemi per Dazn. Oltre all'ira degli utenti che in questo inizio di campionato hanno avuto tantissimi disservizi nella fruizione della gare adesso arriva anche l'accusa da parte de Il Fatto Quotidiano di gonfiare gli ascolti. Il tutto riguarda gli spettatori "tradizionali" e in sostanza il modo diverso che la società a cui si è affidata Dazn, Nielsen, conteggia i dati. Ad esempio per Dazn Juventus - Milan è stata vista da 1,6 milioni di utenti per Auditel da 1,1. Stesso discorso per il derby della Capitale: 1,2 milioni per Dazn, 765mila per Auditel. In base a questi parametri, riporta il quotidiano, di arriva a un totale di 8 milioni di utenti "fantasma".

Ma cosa cambia nel calcolo dei dati? Auditel si affida a un campione di famiglie ritenuto rappresentativo della realtà italiana, Nielsen rileva invece le tv connesse e poi le moltiplica per un fattore di “ospitalità” (cioè il numero di persone che ipoteticamente è davanti alla tv per ciascuna casa, in media).

