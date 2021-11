Dazn, Parolo scatenato: “Carbonara e birra dopo la partita. Sulla scuola…”

Ha da pochi mesi appeso gli scarpini al chiodo, ma Marco Parolo resta un leader anche nello "spogliatoio" di Dazn. Sempre uno dei più attivi tra gli opinionisti, l'ex centrocampista della Lazio non perde mai l'occasione per ridere, scherzare e far divertire i tifosi davanti alla tv. L'ex biancoceleste si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il collega Tommaso Turci che ha pubblicato tutto su Instagram. Prima della trasmissione del lunedì, Parolo si è lanciato in una canzone improvvisata sulle note di "Friday" cambiando le parole in "It's Monday day". Dopo il ritornello in un inglese rivedibile, l'ex Lazio ha scherzato raccontando alcuni aneddoti divertenti: "Ti racconto cosa si mangia dopo la partita. Di solito cosa mangio? Una bella carbonara, un po' di carne e una birrettina per sciogliere un po' la tensione. Ci sono tante domande? A scuola rispondevo male, ero un po' ruffiano con i professori".