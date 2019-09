La Lazio il 15 settembre affronterà la Spal, terzo step di questo campionato. Ai microfoni de La Nuova Ferrara, De Biasi ha sottolineato la forza dei biancocelesti: "Contro una squadra come la Lazio giocherei con il 4-5-1. la Spal non deve concedere campo alle ripartenze, la Lazio in tal senso è micidiale. Va aspettata, se esce dal primo pressing va a colpire".

