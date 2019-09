Serie A, Radu come Chiellini: sono i fedelissimi del campionato

Veterani di ferro. Tra i calciatori con più stagioni consecutive in Serie A con la stessa maglia troviamo due giocatori della Lazio. Secondo la rassegna di Radiosei, in cima alla classifica ci sono Stefan Radu e lo juventino Giorgio Chiellini. Entrambi giocano nella massima serie con la medesima squadra a partire dalla stagione 2007-2008. Per loro è la tredicesima stagione consecutiva. Leader di questa classifica dopo l’addio di De Rossi alla Roma dopo 18 anni. E sul podio compare anche Senad Lulic, alla Lazio dal luglio del 2011 e quindi arrivato alla sua nona stagione consecutiva. Un altro bel record. Due giocatori biancocelesti che dimostrano un grande attaccamento alla maglia.

