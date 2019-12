De Biasi: "Lazio, vietato porsi limiti. Cagliari? Gara spettacolare..."

Sulle ali dell'entusiasmo, la Lazio prosegue il suo percorso. Questa sera sarà Europa League contro il Rennes, poi si torna a giocare in campionato con il Cagliari. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto De Biasi: "Ho visto molto spesso la Lazio in questa stagione. I biancocelesti non sono una sorpresa, hanno valori importanti e una rosa che gioca insieme da anni. Adesso è imperativo crederci fino in fondo e non porsi limiti, bisogna essere positivi e non abbattersi per eventuali passi falsi. Le grandi squadre si riconoscono proprio da questo fondamentale: riuscire ad avere un rendimento costante. Noto con stupore però che – anche in questo periodo favorevole - c’è poca gente allo stadio. Questa squadra ha bisogno e merita più affetto anche da parte dei tifosi, una presenza massiccia costante, non solo nei big match. Vedo una squadra più matura, ha cambiato poco è vero, ma a volte scatta quel feeling, da allenatore percepisci che qualcosa è cambiato e che i tuoi hanno fatto un salto di qualità. Della Lazio mi stupisce la capacità di avere tante armi nel proprio arsenale. Luis Alberto, Milinkovic, Correa ed Immobile non sono gli unici a fare la differenza. C’è voglia di fare bene e compattezza nello spogliatoio, c’è lo spirito giusto. Bisogna pensare sempre positivo, la Champions non deve essere un’ossessione ma un ambizione".

SCUDETTO - "Fare la corsa su Inter e Juventus? I bianconeri hanno la rosa migliore della Serie A, l’Inter ha Conte che è un valore aggiunto. Troppo entusiasmo? Bisogna gestirlo e incanalarlo, deve dare la forza a tutti per fare qualcosa di più. Adesso arriva il Cagliari, che viaggia sulla cresta dell’onda. Gli isolano possono segnare a tutti, gioca su ritmi importanti. Entrambe le squadre creano sempre tanti presupposti per segnare, mi aspetto una gara spettacolare”.

