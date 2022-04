De Grandis su Immobile: "Mancini doveva cambiare modo di giocare, Sarri l'ha fatto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

A Sky Sport, nel commento alla conferenza stampa di Maurizio Sarri, si è parlato di Ciro Immobile, a cui l'allenatore della Lazio ha dedicato un passaggio importante. L'analisi di Stefano De Grandis: "Non voglio essere presuntuoso però l'avevo detto prima degli spareggi che bisognava fare qualcosa per cambiare il modo di giocare della Nazionale altrimenti Ciro Immobile non sarebbe servito a nulla, un po' per suoi limiti perché non è un palleggiatore, ha bisogno di profondità. Sarri, che è un altro che fa un 4-3-3 molto lavorato e palleggiato, ha cambiato qualcosa, infatti lui disse: 'Se ho Ciro Immobile devo sfruttare le qualità di questo giocatore'. Infatti Luis Alberto quando ha la palla la lancia velocemente in profondità, cosa che Verratti, Jorginho e Barella, bravissimi giocatori, non fanno. L'importante è sgombrare il campo da una falsa informazione, cioè che Immobile sia capace a fare gol solo alle squadre deboli. Ha segnato a Juventus, Roma, Napoli, MIlan e Inter, ha segnato a tutti e la Macedonia non è una squadra di fenomeni, quindi dipende da come giochi con Ciro Immobile".