De Laurentiis difende Dazn e attacca Berlusconi: "A causa sua Italia in ritardo"

Proseguono vivaci le polemiche legati ai continui disservizi per gli utenti Dazn. Della questione ne ha parlato nei giorni scorsi anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un convegno. Le dichiarazioni del numero uno azzurro sono state riprese da IlSole24Ore: "Siamo sempre in ritardo noi italiani. Io mi sono battuto per andare su DAZN, facendo incazzare anche i colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male ecc. ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato la rete come negli altri paesi europei e siamo indietro. Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e Colao (Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ndr) che ne capisce, stimoliamoli e facciamo implementare la rete per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei".

