Partite Serie A, il programma di oggi: Juve a pranzo, derby e Napoli

SERIE A OGGI - È la domenica del derby tra Lazio e Roma, ma non solo. La Serie A è pronta a dare spettacolo anche oggi dopo un sabato scintillante: 2-2 tra Inter e Atalanta e 3-3 tra Genoa e Verona, con la vittoria del Milan in casa dello Spezia ad aprire le danze della sesta giornata. Alle 12.30 via con Juve-Samp, poi alle 15 tre gare: Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Salernitana e Empoli-Bologna. Alle 18 il derby romano, mentre alle 20.45 Napoli-Cagliari. Si chiude lunedì con Venezia-Torino.

