Lazio imbattuta e Roma sempre in gol: occhio ai numeri da derby

RASSEGNA STAMPA - Oggi il cuore dell'Olimpico di Roma batterà più forte che mai. Circa 30.000 tifosi romani ad ammirare uno dei match più scoppiettanti dell'anno. La Lazio avrà il compito di rialzarsi e dare una lezione importante alla Roma. E' derby, e l'agonismo è il vero protagonista di questo match. Quest'oggi infatti Sarri dovrà agguantare la vittoria e riportare le aquile a spiccare il volo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in casa la Lazio è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Serie A: 13 vittorie e due pareggi. Dall'altra parte del campo invece, la Roma va a segno da 9 gare di fila: non arriva a 10 dal maggio 2019. In generale, la gara di oggi sarà il derby numero 155 in A: 55 vittorie della Roma, 39 della Lazio, 60 i pareggi, con 193 reti della Roma e 151 della Lazio.

