Lazio - Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Il momento del derby della Capitale è arrivato. La Lazio e la Roma si preparano per giocare la stracittadina in programma domenica 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. La prima sfida tra Maurizio Sarri e José Mourinho si preannuncia bollente ed entrambe le squadre vogliono portare a casa tre punti che in questa occasione pesano il doppio. Per chi non si recherà allo stadio la partita sarà trasmessa sia in Tv che in streaming.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il derby sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.