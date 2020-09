De Laurentiis positivo, Dal Pino in isolamento precauzionale

Il caso di positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha messo in allarme tutti i presidenti della massima serie che ieri si sono ritrovati in assemblea e che quindi ora dovranno sottoporsi al protocollo consueto. La Lega di Serie A ha poi reso noto tramite un comunicato anche l'isolamento precauzionale del presidente Dal Pino: "A seguito della segnalazione ricevuta ieri sera alle 20.00 dal Presidente De Laurentiis della propria positività al Covid-19, la Lega di Serie A comunica di aver prontamente informato tutti i partecipanti all'Assemblea generale, svoltasi ieri nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e del distanziamento sociale. A scopo prudenziale il Presidente Paolo Dal Pino, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario".

Lazio, Lotito dovrà fare il tampone: era presente all'assemblea di Lega

Calciomercato Lazio, i giorni di Fares e Muriqi: tempistiche per le ufficialità

TORNA ALLA HOME