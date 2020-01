De Nadai: "Lazio più forte della Roma, ma servirà equilibrio"

Si respira già aria di derby, Lazio e Roma si affronteranno domenica alle ore 18:00. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il doppio ex Michele De Nadai: "Io ho giocato i derby solo con la maglia della Roma, perchè quando sono stato alla Lazio eravamo in B. Nella Capitale è la partita più importante, è particolare e ci sono dei meccanismi che se saltano succede un casino. Non è come a Milano o a Torino, è una cosa che i giocatori sentono, stranieri compresi. La pressione è altissima, tutti i tifosi si raccomandano in vista della stracittadina. L'allenatore bravo deve cercare di dare il giusto equilibrio per non creare troppa pressione nei suoi ragazzi. Le sconfitte in Coppa Italia subite da entrambe potrebbero essere positive per le due compagini, perchè c'è voglia di rivalsa. Ora la Lazio mi sembra molto più forte, ma per il derby il discorso è particolare: può succedere di tutto".

