De Sanctis verso il Besiktas: l'intreccio con Tudor e la Lazio

Morgan De Sanctis riparte dalla Turchia. L'ex Salernitana, infatti, sta per diventare il nuovo ds del Besiktas, lo conferma Gianluca di Marzio sui propri canali social. Tra i nomi più graditi al dirigente italiano per la panchina del club turco, però, ci sarebbe proprio Igor Tudor. L'attuale allenatore della Lazio è tra i profili sondati per prendere in mano le redini della squadra e risollevarla dopo una stagione molto complicata e chiusa solo al sesto posto in classifica. Tudor non è l'unico nome studiato da De Sanctis, ma occhio alle sorprese. I due meeting avuti con la dirigenza della Lazio non hanno sciolto i dubbi del tecnico croato rispetto al progetto tecnico biancoceleste e riflessioni sono ancora in corso da entrambe le parti. La Lazio attende che Tudor mandi segnali di convinzione rispetto alle strategie societarie, mentre l'allenatore pretende che le sue indicazioni vengano seguite in modo forte, anche rispetto a eventuali operazioni in uscita. Il banco potrebbe saltare se un club bussasse con convinzione alla porta di Tudor. Ci sono stati sondaggi di Bologna e Fiorentina, ora il Beskitas potrebbe diventare un fronte nuovo da tenere in considerazione...