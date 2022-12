Deganello in lacrime: "Ma che caz*o vuol dire?". E svela un clamoroso retroscena su Murgia

Fonte: TuttoGossipNews.it

Vittoria Deganello sta affrontando da sola la gravidanza. Dopo esser rimasta incinta di Alessandro Murgia, quest'ultimo ha deciso di tornare sui suoi passi e, una volta ricevuto il 'no' alla sua richiesta di abortire, ha messo fine alla storia d'amore con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In queste ore è giunto un aggiornamento sul tema... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > DEGANELLO MURGIA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta