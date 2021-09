Derby, Cassano: “Nella Lazio non vedo nulla di Sarri”

24 ore dopo si continua a parlare di derby della Capitale. La squadra di Sarri ha vinto la stracittadina grazie alle reti di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. Anche Antonio Cassano ha detto la sua in merito ai microfoni della Bobo Tv: "La Lazio ha fatto 20 minuti stratosferici, ma di rimessa. Io non vedo nulla di Sarri, vedo ilgrande lavoro degli esterni, quello sì. Ma la Lazio ha giocato di rimessa e la Roma per settanta minuti ha attaccato, attaccato, attaccato. La Roma ha un grandissimo problema e voglio ricordarlo: Mkhitaryan sta facendo malissimo,ieri ha giocato sottopunta ed è sembrato un pesce fuori d'acqua. Ma che senso ha cedere Pedro? Era un giocatore perfetto per il 4-3-3...".

