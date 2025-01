Derby, De Grandis: "Serviva cattiveria. Tchaouna e Isaksen, vi dico la mia"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sconfitta biancoceleste nel derby. Ecco di seguito le sue parole: "Primo tempo inquietante, nel secondo abbiamo rivisto una buona Lazio. Non mi è piaciuta l’impostazione biancoceleste, come mi diceva ieri Bergomi era a metà strada tra quella solita che aggredisce e una più prudente. Hai fatto la partita perfetta per Ranieri, che è uno furbo. Ti aspetta e riparte. C’è stata una serie di errori. Sul primo gol Rovella, che io adoro, si perde Dybala. Saelemaekers ha prevalso su Nuno Tavares. Pellegrini è un uomo derby e in queste partite contano i giocatori che non hanno paura di prendersi responsabilità. La Lazio ha avuto comunque occasioni. Tchaouna ha qualcosa in più di Isaksen, nonostante gli errori è quello che osa di più. Il girone d’andata è stato importante, bisogna tenerlo a mente. Non siamo però una squadra equilibrata, quando non vinci, perdi. Ogni tanto qualche pareggio può aiutare. Siamo stati superficiali, serviva un po’ più di cattiveria".