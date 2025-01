Derby, Delio Rossi: "Vince chi ha la testa più leggera. Dele o Dia? Dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A meno di tre giorni dal derby della Capitale, Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole sulla stracittadina: “Sono convinto che la Lazio farà la sua partita, non deve cambiare niente. Non mi sembra che la Roma abbia tanti giocatori da contropiede. La Lazio deve essere brava a tenere i nervi saldi, è una chiave dei derby. Sarebbe un peccato rovinare una partita per un’espulsione. È una partita iper-sentita, loro hanno alcuni giocatori che esasperano i toni ed è facile far deflagrare il nervosismo. A volte si parlava nello spogliatoio prima del derby, ma il punto è non esasperarla troppo questa partita. Per me la vincerà chi avrà la testa più ‘leggera'”.

“A Lecce la Lazio ha superato un bell’ostacolo, che le ha permesso di mettersi alle spalle la gara contro l’Inter e derubricare quella sconfitta come un episodio. La Lazio ha acquisito lo status della grande squadra, perché tale la considerano tutte le squadre che la affrontano. Paredes? La Roma cercherà di non lasciare spazio alla Lazio. Non mi aspetto che facciano una gara simile a quella di Milano o quella contro il Tottenham. Mi aspetto una Roma molto abbottonata, anche perché non eccellono in dinamismo. Credo che Ranieri la preparerà nel migliore del modi, il derby lo conosce molto bene. Spero che la Lazio non si faccia troppe ‘pippe mentali’, che giochi come sa giocare”.

“Dele o Dia? Il primo sta cominciando a far vedere le sue qualità, l’ultimo Dia che ho visto non mi pare stesse bene. Baroni ci lavora ogni giorno, sa bene come gestire la sua rosa. Devi anche pensare cosa può succedere nell’arco della partita. Con l’Atalanta è mancata la panchina viste le tante assenze“.