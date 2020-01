Derby, Oddo: "I tifosi della Lazio baratterebbero una sconfitta con lo Scudetto"

Cinque anni alla Lazio, tanti derby giocati e anche una sigla sul 3-0 del biancoceleste del 10 dicembre 2006: Massimo Oddo conosce bene l'ambiente capitolino. “E’ il derby più fuori dalle regole di tutti, è il più impronosticabile di tutti. In Roma-Lazio non conta il fattore-campo, non conta la classifica, può succedere di tutto e vale tutto”, ha spiegato a DerbyDerbyDerby. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in Coppa Italia: “Non penso che la coppa distragga, penso invece che 24 ore di recupero in più a favore della Lazio queste sì possono avere un peso particolare, visto che la Lazio ha giocato a Napoli 24 ore prima della Roma a Torino contro la Juventus. E non penso nemmeno che influisca negativamente l’eliminazione della squadra di Inzaghi”. Correa non è al top, Zaniolo out fino a fine stagione: “Non credo mancherà fantasia. Il derby si nutre di uomini decisivi e di colpi decisivi. Non sempre nel derby di Roma, decidono le prime donne. Farei attenzione alle punizioni di Kolarov e poi all’uomo più determinante di tutti che secondo me è Immobile”. La classifica non può passare in secondo piano: “Non farei retorica, a Roma il derby è la cosa più importante quando la classifica delle due squadre non è esaltante. Ma quando la classifica conta come in questo caso, diventa la cosa più importante. Sono certo che se chiedessi ai tifosi laziali se sono disposti a perdere il derby pur di vincere lo Scudetto, mi risponderebbero di sì che andrebbe bene”.

LAZIO, LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO IL DERBY

LAZIO, INZAGHI A CACCIA DELL'ENNESIMO RECORD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE