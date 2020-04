Di Canio svela: "Rifiutai l'offerta di Ferguson, mi voleva allo United"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports News Transfer Talk, Paolo Di Canio ha svelato un retroscena relativo al suo passato e al mancato trasferimento al Manchester United. Nel dicembre del 2001, l'ex Lazio rifiutò l'offerta di Ferguson pur di rimanere al West Ham: “Pensavo fosse uno scherzo, che fosse qualche mio amico dall’Italia. È stato un colpo allo stomaco, perchè una cosa così ti fa pensare che forse ti sei sottovalutato, che sei più importante di quanto tu stesso abbia sempre pensato. Il Manchester United, che ti chiama e che cerca di comprarti perchè ti vuole. Per un paio di minuti ti senti enorme e fortissimo”.

NO A FERGUSON - “È stato strano per me dire no a Sir Alex. Gli ho detto ‘grazie, mille volte grazie, ma non posso. Il West Ham è la famiglia che mi è stata accanto nel peggior momento della mia vita. Sono il capitano, non posso’. E lui mi ha risposto ‘Paolo, ti rispetto per questo. Mi piace la gente che la pensa così. Sei la persona che pensavo che tu fossi. Alla fine sono rimasto al West Ham e non ho il minimo rimpianto, anche se il Manchester United è diventata la miglior squadra del mondo e ha vinto campionati e Champions League. Non cambierei mai i quattro anni e mezzo in cui ho indossato la maglia del West Ham, neanche per quelle vittorie”

