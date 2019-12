Di Gennaro: "Lazio, contro la Juventus devi crederci!"

Lazio terza in classifica, ora c'è il big match con la Juventus da preparare. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti Di Gennaro: "Alla Lazio è sempre mancato il salto di qualità. In campionato ha dimostrato di esserci, nel prossimo weekend ci si gioca molto. Parliamo di una squadra collaudata da anni, ha un centrocampo davvero forte, forse il migliore in A. Ci sono aspettative importanti. Immobile si sapeva quanto valesse, ma Correa per me ha qualità immense e si sta facendo vedere. Contro la Juventus la Lazio deve crederci".

LAZIO, IL RICORDO DI EUFEMI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE