Di Gennaro: "Lazio squadra forte, ma non penso lotterà per lo Scudetto"

Ai microfoni di TMW è intervenuto Di Gennaro per parlare del percorso della Lazio in campionato: "La squadra è forte, e i momenti difficili li hanno avuti un po' tutti. Può darsi che anche il Napoli stesso poi recuperi... Stiamo vivendo un'annata unica, basta vedere l'esempio del Liverpool. La Lazio sta recuperando, hanno ritrovato giocatori importantissimi che alzano il livello, e tatticamente hanno uno degli allenatori migliori. Per lo Scudetto, però, vedo oggi Inter e Milan, con possibilità che la Juve torni in ballo se vince col Napoli".