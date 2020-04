Di Gennaro: "Vantaggio per chi gestisce meglio la sosta. Scudetto? Lazio al 45%"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Sportpress24.com. Tanti i temi toccati dall'opinionista sportivo: dall'emergenza sanitaria, fino alla Lazio, indiscussa protagonista della stagione in corso: "Questo virus ci ha messo a tappeto, non so cosa può creare dopo. Ora siamo a casa, ma il problema è quando si ripartirà e se ripartiremo e come ripartiranno i giocatori. In questa situazione psicologia mentale è importante. Adesso si pensa di più al recupero a livello fisico, perchè si fa in 2-3 settimane, ma quello mentale spesso viene lasciato, e secondo me è la parte più importante. Quindi chi avrà più forza e anche più capacità di gestire questa sosta, affronterà meglio la ripresa. Sulla carta la Juve è molto forte, ha 2 squadre, però la Lazio e il suo allenatore hanno dimostrato veramente di essere una squadra e un gruppo molto forte. Sinceramente la Juve è abituata a stare a questi livelli, ma attenzione ai biancocelesti perché avendo soltanto il campionato, potrebbero avere qualche chance in più. Io darei 55% Juve e 45% Lazio.”