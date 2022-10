Diletta Leotta, flirt in corso con un calciatore: l’ultima indiscrezione

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrerebbe esser giunta al capolinea la relazione tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. La giornalista e il modello erano stati avvistati più volte insieme, ma nessuno dei due aveva mai confermato una storia d’amore. Era stata, poi, Diletta, a condividere sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giacomo, mandando in visibilio i fan. Tuttavia, ora, la relazione pare esser giunta al capolinea. Secondo il settimanale Gente, Diletta e il modello avrebbero preso strade diverse. E non è finita qui... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO > DILETTA LEOTTA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.