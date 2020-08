DIRETTA - Calciomercato Lazio, attesa per David Silva: biancocelesti ancora in vantaggio

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - David Silva rimane molto vicino alla Lazio. La speranza di vederlo con la maglia biancoceleste è ancora alta, il Valencia infatti non può competere con l'offerta messa sul piatto da Lotito. Un ingaggio da 10 milioni in tre anni e tutti i benefit correlati, ora dipenderà solo dalla volontà del calciatore spagnolo. Nelle prossime ore si attende il 'sì' definitivo.

Settimana importante per la Lazio in chiave mercato. In questi giorni infatti la società biancoceleste dovrebbe definire alcuni colpi importanti per la prossima stagione. Al vertice c'è David Silva: da parte dello spagnolo la firma si fa ancora attendere anche se dall'ambiente biancoceleste filtra ottimismo. Eppure l'ombra del Valencia si fa sempre più grande e il silenzio di questi giorni ne è la prova.

IN ENTRATA - Chi invece è vicino è Vedat Muriqi, per il calciatore kosovaro manca infatti solo l'ufficialità mentre è tutto definito sotto l'aspetto economico: 18 milioni andranno al Fenerbahce e al giocatore quasi 2 a stagione. Per l'ufficialità si attende solo la cessione di Felipe Caicedo che è vicinissimo all'Al Gharafa. Sempre più vicino c'è anche Fares: tra Lazio e Spal l'accordo sembrerebbe essere ad un passo con l'inserimento di Palombi come contropartita.

IN USCITA - Oltre a Felipe Caicedo anche Quissanga Bastos è in uscita: sul difensore ci sarebbe il Fenerbahce che avrebbe offerto alla Lazio 3 milioni di euro. La società biancoceleste vorrebbe arrivare almeno a cinque.

