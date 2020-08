Calciomercato Lazio, Fares sempre più vicino: Palombi come possibile contropartita

Diverse le piste di mercato percorse dalla Lazio. Fares è un nome che si è inserito prepotentemente in orbita biancoceleste, l'affare sembra essere a un passo dall'esito positivo. Come riporta alfredopedulla.com, il club capitolino vorrebbe inserire una contropartita per chiudere l'operazione, considerando il fatto che la Spal continua a valutare il proprio giocatore in doppia cifra. La scelta potrebbe essere quella di Simone Palombi, rientrato dal prestito con la Cremonese. Potrebbe essere la mossa vincente per portare a Roma Fares, nella prossima settimana ci sarà l'incontro decisivo.

