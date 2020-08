Calciomercato Lazio, asse con il Fenerbahçe: le ultime su Muriqi e Bastos

Continua a muoversi il mercato della Lazio che a breve tornerà in campo per preparare la prossima stagione. In attesa di scoprire cosa ne sarà di David Silva la società biancoceleste è al lavoro per piazzare altri colpi. Il primo è certamente in attacco e porta il nome di Muriqi. Per il gigante kosovaro è tutto pronto: dall'ingaggio 1,5 milioni di euro più bonus che porterebbe il totale a 2 al costo di 18 milioni di euro. Per l’annuncio bisognerà attendere il passaggio di Caicedo all’Al Gharafa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti prima bisognerà cedere per acquistare anche se con il club qatariota l’intesa è stata praticamente trovata a 5 milioni di euro.

BASTOS – Tra chi è in partenza c’è invece Quissanga Bastos. L’angolano piace molto al Fenerbahçe anche se la sua operazione è slegata dalla precedente. Il club turco avrebbe offerto 3 milioni mentre la Lazio ne vorrebbe almeno 5, la stessa cifra per la quale nel 2016 è stato acquistato. Il difensore ha molte richieste anche da Francia e Serie A. Il futuro dell'angolano, tuttavia, dovrebbe essere proprio in Turchia con i due club che stanno lavorando per limare le distanze e trovare l'accordo magari in una via di mezzo. Bastos e Muriqi dovrebbero essere due affari slegati tra loro, ma che viaggiano su binari paralleli. Le fumate bianche e gli annunci sono attesi nei prossimi giorni.

