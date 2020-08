Lazio, Pancaro: "Inzaghi un predestinato, sono colpito dalla sua continuità"

Pippo Pancaro si è raccontato in una lunga intervista per il Lazio Style 1900 Official Magazine. L'ex biancoceleste ha portato a termine un piccolo viaggio, partendo dall'arrivo nella Capitale fino al commento dell'ultima stagione vissuta dalla squadra di Inzaghi. Sull'Agenzia Ufficiale ne è stata pubblicata una piccola anticipazione, relativa proprio al suo parere sul tecnico della Lazio: "Simone ha stupito tutti, sta facendo un percorso da predestinato. Colpisce sicuramente la sua grande continuità nei risultati. Non è semplice rimanere per tanti anni sulla stessa panchina in Italia, lui lo sta facendo e bisogna fargli i complimenti per questo percorso".

