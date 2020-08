Lazio, Milinkovic sui social con la "sorellina". Correa e Desiré in una location da sogno - FT

I calciatori della Lazio si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del raduno a Formello del 20 agosto e della partenza per Auronzo di Cadore del 23. Sergej Milinkovic-Savic è ancora alle Maldive. Lì si è fatto scattare una foto in compagnia della sorella e, dopo averla pubblicata su Instagram, ha scritto: "Con la mia sorellina", scherzando sull'altezza della ragazza. Correa, dopo i giorni trascorsi tra Ibiza e Formentera, ha scelto Mykonos per gli ultimi momenti di relax. Il 'Tucu' e la bella Desiré hanno scelto una location da sogno: alcuni particolari del resort sono stati condivisi dalla spagnola sui social.

Granada, secondo giro di test: altro positivo al Covid-19

Lazio, Immobile e Luis Alberto nella top 11 di Wyscout: la formazione completa

TORNA ALLA HOMEPAGE