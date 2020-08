Lazio, Immobile e Luis Alberto nella top 11 di Wyscout: la formazione completa

Impossibile non incorniciare la stagione di Ciro Immobile. Bomber di razza, recordman assoluto. In biancoceleste ha regalato gol e prestazioni da favola, facendo innamorare tifoseria e addetti ai lavori. La punta partenopea è stata inserita da Wyscout nella top 11 dell'ultima stagione, non poteva mancare il capocannoniere della Serie A. La scelta è frutto di un indice che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. Questa la formazione completa:

Szczesny (Juventus); Faraoni (Hellas Verona), Toloi (Atalanta), Djimsiti (Atalanta), Gosens (Atalanta); Kulusevski (Parma), Luis Alberto (Lazio), Gomez (Atalanta), Insigne (Napoli); Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus).