Lazio, tutto pronto per ripartire: il programma completo della squadra

L’estate sta finendo ma la Lazio è già pronta a ripartire. Ultimi giorni di vacanza per gli atleti biancocelesti che si ritroveranno giovedì al Training Center di Formello. La società sottoporrà calciatori e staff ai tamponi e ai test sierologici per verificare la negatività al Covid e per riprendere gli allenamenti senza ostacoli. Svariati giocatori sono stati in vacanza all’estero e quindi i controlli sono obbligatori. Non saranno indispensabili invece le idoneità sportive, già effettuate a giugno per le restanti 12 partite di campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i primi allenamenti e i test atletici dovrebbero partire dalla giornata di venerdì.

RITIRO - Domenica pomeriggio, invece, la squadra partirà alla volta di Auronzo di Cadore dove è attesa in albergo per la cena. Il primo allenamento in Veneto è previsto per lunedì mattina allo stadio Zandegiacomo e tra i sentieri del lago di Santa Caterina. Il volo di ritorno è fissato per venerdì 4 settembre da Venezia in serata. Le partite amichevoli saranno cinque: 26/08 vs i dilettanti dell’Auronzo, 29/09 vs selezione del Cadore, 30/08 vs San Giorgio, 01/09 vs Padova, 04/09 vs Vicenza.

CONVOCATI - Ci sarà da affrontare anche la questione convocati. Inzaghi non porterà tutti i tesserati in ritiro in Veneto. Alcuni esuberi resteranno a Roma in attesa di una nuova collocazione, ad esempio Milan Badelj rientrato dal prestito alla Fiorentina e sul quale c’è l’interesse del Torino. Ad Auronzo è in programma la Notte Biancoceleste con la presentazione della squadra in Piazza Santa Giustina. Nessuna cerimonia prevista in Comune. In attesa di rinforzi dal mercato, Inzaghi e i suoi ragazzi sono pronti a inserire di nuovo la prima.

Lazio, Pancaro: "Inzaghi un predestinato, sono colpito dalla sua continuità"

David Silva, il saluto di Gabriel Jesus: "Buona fortuna, grazie per questi anni insieme"

TORNA ALLA HOME