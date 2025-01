DIRETTA - Calciomercato Lazio | Casadei, operazione a rischio. Su Sylla...

AGGIORNAMENTO ORE 14.57 - Clamoroso ribaltone sul fronte Casadei: manca l'accordo sull'ingaggio del giocatore. Frizioni tra la società e l'entourage del giocatore. La Lazio può virare su Fabbian, con un scambio di prestiti col Bologna. In Emilia andrebbe Tchaouna. Le tensioni con gli agenti di Casadei potrebbero anche mettere in bilico l'operazione Sylla.

AGGIORNAMENTO ORE 13.50 - Cresce la fiducia per Cesare Casadei. Contatti positivi anche in mattinata ora si aspetta il via libero definitivo per far si che l'ex Inter diventi un calciatore della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.57 - La Lazio prosegue i contatti per Abakar Sylla, centrale ivoriano dello Strasburgo. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Gli intermediari dell'operazione sono gli stessi della trattativa per Cesare Casadei.

29/01

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 - Non era fatta con il Torino, come vi avevamo raccontato e ora la Lazio è sempre più fiduciosa di concludere l'operazione Casadei. Il Chelsea ha dato l'ok alla proposta della Lazio, che ora ha staccato nettamente il Torino. I granata hanno chiuso per Elmas, era un segnale, anche perché Vanoli aveva chiesto a Cairo un attaccante, un sostituto di Zapata, difficile immaginare che il Toro facesse due giocatori simili e lasciasse scoperta la casella offensiva. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio ha messo sul piatto un'offerta da 10 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita che non andrà oltre il 35%. Il prossimo passaggio è lo scambio di documenti e poi le firme per sancire il buon esito dell'operazione. Sempre che, in questa pazza trattativa, non arrivino nuovi colpi di scena.

AGGIORNAMENTO ORE 18.58 - La Lazio resta in corsa per Cesare Casadei. A Formello nessuno ha comunicato una chiusura imminente con il Torino, con la trattativa che va avanti e rimane aperta. I granata sono in corsa, così come la Lazio che ha proposto 13 milioni (10 milioni + 3 di bonus) e un acquisto a titolo definitivo, ma nelle ultime ore s'è detta disposta ad alzare la percentuale sulla futura rivendita al 35%. Questo è quanto raccolto in questi minuti dalla nostra redazione. È una partita a poker, come aveva detto Fabiani domenica sera, dopo la partita contro la Fiorentina, per ora non c'è ancora un vincitore.

AGGIORNAMENTO 18.35 - Il Chelsea non è l'unica squadra che ha messo nel mirino Reda Belahyane del Verona. Avanti, infatti, ci sarebbe il Rennes che vorrebbe riportare il classe 2004 in Francia.

AGGIORNAMENTO 18.20 - La situazione Cesare Casadei è in via di sviluppo. Uno dei suoi procuratori, Francesco Facchinetti, nelle scorse ore ha raggiunto Torino confermando l'irruzione dei Granata nella trattativa con il Chelsea. Per il momento la Lazio resta in attesa, dopo l'offerta presentata nella serata di ieri.

AGGIORNAMENTO 18.08 - Il Chelsea sta pensando al sostituto di Cesare Casadei e avrebbe messo nel mirino Reda Belahyane, ex obiettivo della Lazio per il centrocampo.

AGGIORNAMENTO 18.06 - Il Como ha definito con il Barcellona il trasferimento del terzino Alex Valle, il club lariano nelle scorse ore si era interessato anche a Luca Pellegrini della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimi cinque giorni di calciomercato. La Lazio è al lavoro su due fronti, il primo è quello delle entrate, con Cesare Casadei che è il nome principale per rinforzare il centrocampo e per il quale la società biancoceleste ha presentato un'offerta, per la quale attende la risposta del Chelsea; il secondo è quello delle uscite: con i profili di Loum Tchaouna e Luca Pellegrini che sono i due profili sui quali si sono concentrate, nelle ultime ore, le attenzioni rispettivamente di Como e Bologna. Ore bollenti in quel di Formello, dove si cercherà di soddisfare le aspettative di Marco Baroni, andando a regalargli quel rinforzo che aspetta da tempo per dare fiato al proprio centrocampo.

Articolo pubblicato alle ore 18.06