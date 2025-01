Calciomercato Lazio | Casadei fumata bianca a un passo: ecco cosa manca

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si avvicina sensibilmente a Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 ora vede davvero biancoceleste. Nonostante il tentativo odierno del Torino, con la visita di Francesco Facchinetti (intermediario dell'operazione) nel capoluogo piemontese, il Chelsea in questi ultimi minuti ha dato il via libera all'offerta della Lazio. Proposta da 10 milioni di parte fissa, tre milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita che oscillerà tra il 30 e il 35%. Casadei spinge per tornare in Italia, ha una preferenza per la soluzione laziale, ma non aveva chiuso al Toro che però poi ha virato su Elmas, chiudendo con il Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Vanoli aveva chiesto a Cairo una punta, Elmas e Casadei sono due centrocampisti, simili, non uguali, ma comunque centrocampisti che non possono essere i sostituti di Duvan Zapata. Per questo la chiusura granata per il macedone sembrava un indizio favorevole alla Lazio. Ora Casadei è davvero a un passo, manca lo scambio di documenti e poi le firme sui contratti. Passaggio decisivo per chiudere le porte a eventuali e clamorosi colpi di scena.

