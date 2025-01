Calciomercato Lazio | Belahyane, non solo il Chelsea: anche il Rennes in trattativa

AGGIORNAMENTO 18.33 - Non solo il Chelsea. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, anche il Rennes si sarebbe inserito nella trattativa con l'Hellas Verona per Reda Belahyane, superando l'offerta presentata dai Blues per convincere il club scaligero a cedere il centrocampista classe 2004.

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Chelsea pensa già al dopo Casadei. Il club inglese, in trattativa con Lazio e Torino per la cessione del classe 2003, si guarda intorno per un eventuale sostituto da aggiungere alla rosa di Enzo Maresca. In tal senso, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i Blues avrebbero avviato le trattative con l'Hellas Verona per Reda Bealahyane, ex obiettivo anche dei biancocelesti, nella speranza di trovare un accordo nelle prossime ore per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi. Nella giornata di ieri sarebbe andato in scena anche un incontro, in occasione del match tra gli scaligeri e il Venezia, al quale hanno assistito alcuni emissari del Chelsea.