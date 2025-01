Calciomercato Lazio | Sylla, contatti continui: i dettagli

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, in attesa dell’epilogo della telenovela Casadei, continua a trattare per Abakar Sylla, centrale dello Strasburgo. Due elementi da considerare: il club francese ha la stessa proprietà del Chelsea con cui si sta trattando Casadei e gli intermediari dell’operazione sono gli stessi dell’operazione che porterebbe a Roma l’ex Inter. Sylla è un classe 2003, non occuperebbe posti in lista, può arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Lo Strasburgo lo prese per 20 milioni dal Bruges nell’estate 2023. Ora la Lazio spinge, i contatti sono continui, si prova a chiudere in breve tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.