DIRETTA – Calciomercato Lazio, da Caicedo a Kostic: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca sempre meno all’inizio del Campionato, la data è fissata a sabato 21 agosto. Per poter iniziare la stagione in modo sereno la Lazio deve risolvere le questioni legate all’indice di liquidità, agli esuberi e agli acquisti bloccati. Saranno settimane di fuoco per la società che dovrà fare l’impossibile affinché Sarri possa disporre di una rosa competitiva e completa in vista degli impegni in Serie A e in Europa League.

Al momento il mercato della Lazio è bloccato dall’indice di liquidità che non permette né di fare acquisti né di depositare i contratti di Felipe Anderson, Hysaj, Radu, Kamenovic e Luka Romero.

CESSIONI – Per poter far rientrare la questione dell’indice di liquidità servono delle cessioni. Quella più importante riguarda Joaquin Correa, su di lui ci sono diversi club: Tottenham, Everton, Aston Villa e Inter. Altro punto critico è la questione degli esuberi, la Lazio non può più fare affari con la Salernitana e di conseguenza dovrà cercare di piazzare tutti i calciatori che sono rientrati dal prestito con questa. Inoltre, dal gruppo che è partito per il ritiro di Marienfeld ci sono i nomi di Caicedo, Muriqi, Patric e Vavro. Felipe Caicedo ha il contratto in scadenza nel 2022, su di lui c’è il Fenerbahce, Atalanta e Inter. Vedat Muriqi piace all’Eintracht Francoforte, al Borussia Moenchengladbach e al Valencia. Per quanto riguarda Patric lui partirebbe solo se ci dovessero essere offerte, al momento è preferito a Vavro.

ACQUISTI – Nel caso in cui dovesse esserci una cessione importante, la Lazio ha già pronti dei nomi per chi sostituirà i partenti. Il primo fra tutti è Toma Basic, per lui la situazione è complicata perché c’è la volontà del giocatore di partire ma non da parte del Bordeaux di lasciarlo andare. Altro pallino di Tare è Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che chiede 20 milioni. Qui entra in gioco un’altra questione che riguarda la situazione degli extracomunitari. Altri nomi sulla lista di Tare sono: Brekalo del Wolfsburg e Januzai del Real Sociedad. C’è anche Shaqiri che ha espressamente chiesto al Liverpool di essere ceduto e c’è una possibilità per Callejon.

