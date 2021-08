Calciomercato Lazio, Kostic è l'obiettivo ma i nodi da sciogliere sono due

E' Filip Kostic il calciatore in prima fila nel mercato della Lazio e ormai non è una novità. L' Eintracht Francoforte non fa sconti, vuole 20 milioni, e se i biancocelesti non riusciranno a piazzare Correa non ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo calciatore. Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per far spazio al serbo dovrebbe liberarsi anche uno slot da extracomunitario ora occupato da Kamenovic. In questi giorni sono spuntate le prime voci su una mancata conferma del giovane classe 2000 acquistato a gennaio e arrivato in estate ma il tutto sembra non avere delle basi certe.

