DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalla caccia all'esterno alle cessioni: la situazione

Si entra nel vivo, è iniziato il countdown verso la chiusura della sessione estiva di calciomercato. La Lazio ha già messo a segno diversi colpi, l'ultimo è Basic che è stato ufficializzato ieri, e ora è pronta ad accogliere il suo nuovo esterno d'attacco. La lunga lista di nomi si stringe sempre di più con il passare dei giorni, anche se c'è un nome che ultimamente ha ripreso quota e che continua a trovare conferme. È quello di Mattia Zaccagni del Verona, giocatore che va in scadenza il prossimo anno e sul quale i biancocelesti hanno messo gli occhi. Resta sempre vivo il nome di Kostic, la Lazio non ha tesserato Kamenovic per non occupare il posto da extracomunitario in lista e il giocatore dell'Eintracht attende l'affondo dei capitolini da settimane. Dall'Olanda un profilo interessante potrebbe essere Cody Mathes Gakpo, classe '99 del PSV Eindhoven che ha esordito anche nella Nazionale olandese a giugno, mentre si allontana Orsolini che sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Infine la pista che porta a Lorenzo Insigne, sogno di mercato non del tutto proibito. Il capitano del Napoli è in rotta con il club partenopeo e gradirebbe la destinazione Lazio dove ritroverebbe l'amico Immobile e il tecnico Sarri, ma trattare con De Laurentiis è tutt'altro che semplice.

CESSIONI - Sul fronte uscite, dopo l'addio di Correa, si lavora principalmente alle cessioni di Caicedo, Fares e Vavro. Il Genoa si sta muovendo soprattutto per i primi due. L'attaccante per ora non si è detto convinto al 100% della destinazione, non vuole lasciare Roma e preferisce andare in scadenza per scegliere la sua destinazione la prossima stagione. L'ipotesi esotica degli Emirati Arabi lo stuzzica da un po', già la scorsa estate sembrava a un passo dalla partenza. L'esterno algerino invece ha detto sì al trasferimento, si cerca l'accordo sulla formula che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni. Infine Vavro, non inserito nella lista per il campionato dalla Lazio, cerca squadra e ha trovato estimatori di nuovo in Liga. Su di lui c'è l'Almeria ma la Lazio preferirebbe cederlo in Italia per usufruire dei benefici del Decreto Crescita.