Calciomercato Lazio, si lavora alle uscite: la situazione di Caicedo, Fares e Vavro

Dopo la cessione di Correa la Lazio studia altri colpi in uscita per sfoltire la propria rosa. Sulla lista dei partenti ci sono diversi giocatori ma le operazioni più concrete in questo momento riguardano 3 nomi in particolare. Il primo è Caicedo, vicinissimo alla partenza già la passata stagione. Ora ci prova il Genoa ma l'ecuadoregno, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, prende tempo. La destinazione non lo convince del tutto, liberandosi a zero la prossima stagione potrebbe scegliere una meta esotica come gli Emirati Arabi, idea che lo stuzzica da un po'. L'offerta dei liguri per il momento è congelata.

FARES E VAVRO - Sempre al Genoa potrebbe andare Momo Fares. L'esterno biancoceleste ha detto sì, l'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni. La Lazio lo aveva preso a 8 dalla Spal ma la scorsa stagione non ha convinto. Anche Vavro attende di conoscere il suo futuro dopo non essere stato inserito nella lista biancoceleste per il campionato. Su di lui c'è l'Almeria ma un trasferimento in Italia permetterebbe alla Lazio di usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Si aspetta una nuova offerta.